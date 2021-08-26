Президент Франції Еммануель Макрон вирішив евакуювати посольство країни в Афганістані після того, як біля аеропорту Кабула пролунало два вибухи.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне рішення Макрон озвучив під час візиту до Ірландії.

Він пояснив, що у Франції не очікували, що ситуація в Афганістані буде настільки напруженою.

Макрон пояснив, що посол Франції залишить Афганістан якнайшвидше.

“Ніхто не очікував на таку жорстку ситуацію в Кабулі. Президент США Джо Байден підтвердив нам під час саміту G7, що американська сторона залишить військовий аеропорт та припинить співпрацю з Афганістаном”, – заявив Макрон.

Він додав, що у Франції немає інструментів, аби захистити мирне населення Афганістану, як це планувалося раніше.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник талібів заявив, що щонайменше 13 осіб загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. Це число охоплює жінок та дітей, а також поранено кількох охоронців “Талібану”.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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