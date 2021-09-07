У вівторок, 7 вересня збірна Франції в черговому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 прийме Фінляндію.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: початок гри о 21:45 за київським часом.

Де: стадіон Groupama, Франція.

Трансляцію можна подивитися на телеканалах “Футбол 2” та на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV.

Головний арбітр матчу – Деніз Айтекін.

Слід зазначити, що Франція лідирує у відбірковій групі D з 9 очками в 5 матчах. У Фінляндії 5 очок в 3 зустрічах. У цій же групі знаходиться і збірна України. Результати сьогоднішнього поєдинку можуть серйозно вплинути на шанси команди Олександра Петракова продовжити боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу в Катарі.

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс – Дюбуа, Варан, Ленгле, Дінь – Рабьо, веретена, Погба – Грізманн, Бензема, Марсьяль

Фінляндія: Градецький – Вайсанен, Араюурі, О’Шонессі – Алхо, Валакарі, Камара, Тейлор, впустив – Йоел Пог’янпало, Пуккі.