Про це повідомляє французьке видання RTL.

Замість того, щоб вдаватися до спекуляцій, перш за все необхідно встановити істину найбільш прозорий спосіб. Франція готова поділитися необхідним досвідом, сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що він має підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні несправності.

  • Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин.
  • Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі. Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.
  • Президент Зеленський перервав відпустку і повертається в Україну.