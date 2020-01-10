Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що країна готова долучитися до розслідування катастрофи літака українських авіаліній в Ірані.

Про це повідомляє французьке видання RTL.

“Замість того, щоб вдаватися до спекуляцій, перш за все необхідно встановити істину – найбільш прозорий спосіб. Франція готова поділитися необхідним досвідом“, – сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що він має підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні несправності.