Про це повідомляє французьке видання RTL.
“Замість того, щоб вдаватися до спекуляцій, перш за все необхідно встановити істину – найбільш прозорий спосіб. Франція готова поділитися необхідним досвідом“, – сказав міністр.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що він має підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні несправності.
- Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин.
- Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі. Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.
- Президент Зеленський перервав відпустку і повертається в Україну.