Франція номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомляє ВBC.

Зазначається, що у Франції щорічно споживається близько 10 мільярдів багетів, але з 1970 року закрилося близько 20 000 пекарень, оскільки покупці йдуть до супермаркетів, де багети, як правило, не виготовляються традиційними методами.

Французькі пекарі заявляють, що даний статус захистить мистецтво випікання французького хліба від плагіаторів з супермаркетів, яке передавалося з покоління в покоління.

“Цей титул втішить пекарів і надихне наступне покоління”, – сказав власник восьми пекарень Мікаель Рейделлет.

Крім багета, французи розглядали можливість номінувати оцинковані дахи Парижу і фестиваль вина Biou d’Arbois регіону Юра. Очікується, що ЮНЕСКО оголосить про своє рішення в кінці 2022 року.