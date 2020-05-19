Про це йдеться в матеріалі французької медіакомпанії France24.
“Мова йде не про кредити, а про бюджетні витрати для секторів і регіонів, які найбільше постраждали від COVID-19”, – сказала канцлер ФРН Ангела Меркель.
Франція і Німеччина планують підтримати найбільш постраждалі сектори та регіони. Зокрема в документі йдеться про екологічний і цифровий підходи, а також наукові дослідженнях та інновації.
“Фінансування фонду відновлення буде зосереджено на труднощах, пов’язаних із пандемією і її наслідками”, – сказано в документі.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.