Лідери Франції та Німеччини оголосили про створення фонду в 500 млрд євро бюджетних коштів на відновлення економіки ЄС.

Про це йдеться в матеріалі французької медіакомпанії France24.

“Мова йде не про кредити, а про бюджетні витрати для секторів і регіонів, які найбільше постраждали від COVID-19”, – сказала канцлер ФРН Ангела Меркель.

Франція і Німеччина планують підтримати найбільш постраждалі сектори та регіони. Зокрема в документі йдеться про екологічний і цифровий підходи, а також наукові дослідженнях та інновації.

“Фінансування фонду відновлення буде зосереджено на труднощах, пов’язаних із пандемією і її наслідками”, – сказано в документі.