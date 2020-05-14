Уряд Франції розглядає три варіанти можливого повернення до режиму жорсткого карантину через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Представник уряду Сібетя Ндіай заявив на засіданні ради міністрів, де був присутній президент Франції Еммануель Макрон, що країна вибрала “правильний шлях”, але ще “занадто рано проголошувати перемогу”.

Він пояснив, що владі потрібно бути готовою до трьох варіантів, при яких у Франції відновлять жорсткий карантин.

По-перше, уряд попередили про можливий повторний спалах в кінці травня – на початку червня, коли в країні будуть тривалі вихідні та свято П’ятидесятниці (Трійця).

По-друге, повторний спалах може статися в сезон відпусток, коли французи знову їздитимуть за кордон.

По-третє, в країні допускають раптову деградацію епідеміологічної обстановки.

Наразі у Франції 27 тисяч громадян померли внаслідок зараження коронавірусом. За добу померли 83 пацієнта з COVID-19, що в рази менше, ніж за попередні два дні. У вівторок і середу в країні повідомляли про 264 і 328 померлих за добу, відповідно.

Загальна кількість госпіталізованих з коронавірусом продовжує знижуватися: в лікарнях залишається 21 071 особа, що на 524 менше, ніж напередодні. У реанімації залишається 2428 пацієнтів – на 114 менше, ніж вчора.

З підтверджених з початку епідемії 140 734 хворих, видужали вже 58 678 осіб.