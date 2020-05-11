Про це повідомляє французький канал BFMTV.

Уточнюється, що з понеділка, 11 травня, у Франції дозволено гуляти вулицями без спеціальних дозволів, а також їздити на автомобілі. При цьому дозволено здійснювати прогулянки в радіусі 100 кілометрів від дому.

Також у країні відновлять роботу магазинів і деяких шкіл, а громадський транспорт почне працювати більш інтенсивно. Спортом тепер можна буде займатися в будь-який час і без обмежень.

При цьому на вулицях Франції досі не можна збиратися у кількості понад 10 осіб.

У транспорті введено “масковий” режим. При цьому в громадських місцях носити маску не обов’язково.

У більшості регіонів Франції, за винятком Парижа і східного регіону Гран-Ест, знову дозволено гуляти в парках.