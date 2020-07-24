В аеропортах Франції буде введено обов'язкове тестування на коронавірус пасажирів, що прибувають з 16 країн із зони "ризику".

Про це в п’ятницю, 24 липня, заявив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

“Боротьба з вірусом також вимагає більш жорсткого контролю над потоками на наших кордонах. Пасажири, що прибувають з країн, де вірус сильно циркулює, матимуть тестуватися”, — сказав прем’єр-міністр.

Обов’язкове безкоштовне тестування проводитимуть для громадян, які прибувають до Франції через аеропорти і порти з країн з “високим ризиком”. Тестування проводитимуть після приїзду. Прибулим буде дозволено залишати аеропорт/порт після тесту, але їм буде рекомендовано самоізолюватися до отримання його результатів (до 48 годин). Якщо тест позитивний — дотримуватися 14-денний карантин.

Відповідне рішення, за словами прем’єр-міністра, прийнято в зв’язку з тим, що в деяких країнах доступ до тестів ускладнений.

Кастекс не повідомила, про які країни йдеться, вказавши лише, що там спостерігається висока захворюваність коронавірусів. За інформацією газети Le Figaro, йдеться про такі країни: США, Ізраїль, Алжир, Туреччина, Південна Африка, Бразилія, Чилі, ОАЕ, Індія, Мексика, Сербія, Катар, Чорногорія, Панама, Перу і Кувейт.

Оскільки наразі в’їзд з цих країн до Франції дозволений тільки громадянам та резидентам цієї країни, нові правила будуть стосуватися тільки їх. За словами прем’єра, щодня із зазначених країн повертається близько 3 тисяч осіб.