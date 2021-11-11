Франція не закриватиме кордони для щеплених українців — МЗС

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, які схвалені в ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як сповіщалося, 9 листопада Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну офіційно виключили з цього списку.

Виключення з переліку не означає автоматичне встановлення нових правил перетину кордону, оскільки рішення Ради Європи має рекомендаційний характер.

Франція після надання відповідної рекомендації ухвалила рішення залишити кордони для громадян України відкритими.

Утім подорож здійснити зможуть тільки ті, хто повністю щеплений проти коронавірусу, зазначено на сайті МЗС України.

Зараховуються щеплення вакцинами, що схвалені в ЄС і дозволені для використання у Франції, а саме: Comirnaty (Pfizer), Moderna, AstraZeneca (також Vaxzevria і Covishield), Jansen (Johnson & Johnson). Від отримання дози Janssen має минути 28 днів, від моменту отримання другого щеплення іншими вакцинами — 7 днів.

В Україні крім згаданих вакцин також використовують CoronaVac (Sinovac). Щеплені цим препаратом не матимуть можливості потрапити до країни на тих самих умовах.

Нещеплені громадяни можуть в’їхати до Франції тільки за умови пред’явлення документу, що підтверджує “нагальну необхідність” та негативного ПЛР-тесту.

Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років).