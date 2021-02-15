Про це заявили міністерство фінансів Франції і організація з боротьби з шахрайством, повідомляє Reuters.

Філії погодилися на штрафи після того, як розслідування показало, що рейтинг готелів Google може вводити в оману споживачів.

В ході перевірки були зібрані дані щожо рейтингу 7 500 готелів, які були потім оброблені за спеціальним алгоритмом. Дані Google були автоматично звірені з відомостями французької офіційної класифікації готелів служби Atout France, що мають від 1 до 5 “зірок”.

У заяві міністерства і наглядового органу також повідомляється, що з вересня 2019 року Google внесла поправки в свою практику рейтингу готелів.

“Проведене розслідування дозволило встановити, що Google замінив рейтинг Atout France класифікацією, зробленою за власними критеріями”, – йдеться у повідомленні.