Про це він заявив в ході візиту на пункт прикордонного контролю на перевалі Пертуса в Східних Піренеях, повідомляє BFM TV.
“З урахуванням зростання терористичної загрози ми вирішили посилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні”, – сказав він.
Також французький президент повідомив, що влада подвоїть чисельність сил на кордонах: з 2400 до 4800 поліцейських, жандармів, військових.
Окремо Макрон підкреслив, що виступає за перегляд правил, які регулюють Шенгенську зону вільного пересування в Європі.
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