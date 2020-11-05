Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна подвоїть кількість співробітників сил безпеки на кордонах Шенгенської зони через нещодавні терористичні атаки.

Про це він заявив в ході візиту на пункт прикордонного контролю на перевалі Пертуса в Східних Піренеях, повідомляє BFM TV.

“З урахуванням зростання терористичної загрози ми вирішили посилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні”, – сказав він.

Також французький президент повідомив, що влада подвоїть чисельність сил на кордонах: з 2400 до 4800 поліцейських, жандармів, військових.

Окремо Макрон підкреслив, що виступає за перегляд правил, які регулюють Шенгенську зону вільного пересування в Європі.