Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці "чорних ящиків" пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.

Про це повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Як повідомлялося раніше, в кінці червня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран відправить до Франції для експертизи “чорні скриньки” пасажирського літака МАУ, який був збитий в небі над Тегераном в січні поточного року.

За інформацією заступника голови МЗС, вони будуть доставлені до Франції 20 липня, в розшифровці можуть взяти участь українські експерти.

“Сьогодні Украіна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці “чорних скриньок” РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня”, — написав Єнін.

Він наголосив, що завданням України є “забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752”.

“Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих!”, — додав Єнін.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.