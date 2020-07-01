Про це повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Як повідомлялося раніше, в кінці червня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран відправить до Франції для експертизи “чорні скриньки” пасажирського літака МАУ, який був збитий в небі над Тегераном в січні поточного року.
За інформацією заступника голови МЗС, вони будуть доставлені до Франції 20 липня, в розшифровці можуть взяти участь українські експерти.
“Сьогодні Украіна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці “чорних скриньок” РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня”, — написав Єнін.
Він наголосив, що завданням України є “забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752”.
“Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих!”, — додав Єнін.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- В інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо керівництво цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ.