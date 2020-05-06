Сенат Франції ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайного стану до 10 липня.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Уточнюється, що у французькому сенаті продовження надзвичайного стану підтримали 240 депутатів.

При цьому остаточно документ повинен бути затверджений до кінця робочого тижня.

Надзвичайний стан передбачає деякі нові обмежувальні заходи, серед яких обов’язковий карантин по прибуттю в країну, а також впровадження “інформаційної системи” для відстеження інфікованих коронавірусом і їх контактів.

Також наголошується, що уряд Франції пропонував продовжити режим надзвичайного стану до 24 липня.

Раніше президент Еммануель Макрон говорив, що влітку 2020 французи навряд зможуть здійснювати далекі поїздки за кордон.

В даний момент у Франції зафіксовано 170 тисяч випадків зараження коронавірусом і більше 25 тисяч смертей від нього.