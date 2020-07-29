У Франції заявили, що не планують вводити повну заборону для своїх громадян на подорожі до країн Європейського Союзу.

Про це повідомило американське видання Politico.

За словами державного секретаря міністерства закордонних справ Франції Клемана Бона, уряд держави буде створювати рекомендації щодо безпеки поїздок в окремі регіони, де поширення коронавірусу поновлюється. Але категорично подорожі забороняти не будуть.

“Треба якомога більше уникати тотального закриття кордонів в межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося боротися з кластерами без непропорційних заходів”, – заявив він.

Наприклад, представник французького уряду нагадав, що в даний момент французам не рекомендується подорожувати у Каталонію, де спостерігається спалах коронавірусу.

“Але ця міра не поширюється на всю Іспанію”, – підкреслив він.

Нагадаємо, що протягом кількох місяців з березня 2020 року внітрішні кордони держав-членів Європейскього Союзу і Шенгенської зони були повністю закриті для подорожей без крайньої необхідності (тобто, для туристичних подорожей). Кордони більшості держав Європейського Союзу досі залишаються закритими для туристів з країн, які не є членами ЄС і в яких спостерігається велика кількість активних випадків коронавіруса на 100 тисяч населення.