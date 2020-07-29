Про це повідомило американське видання Politico.
За словами державного секретаря міністерства закордонних справ Франції Клемана Бона, уряд держави буде створювати рекомендації щодо безпеки поїздок в окремі регіони, де поширення коронавірусу поновлюється. Але категорично подорожі забороняти не будуть.
“Треба якомога більше уникати тотального закриття кордонів в межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося боротися з кластерами без непропорційних заходів”, – заявив він.
Наприклад, представник французького уряду нагадав, що в даний момент французам не рекомендується подорожувати у Каталонію, де спостерігається спалах коронавірусу.
“Але ця міра не поширюється на всю Іспанію”, – підкреслив він.
Нагадаємо, що протягом кількох місяців з березня 2020 року внітрішні кордони держав-членів Європейскього Союзу і Шенгенської зони були повністю закриті для подорожей без крайньої необхідності (тобто, для туристичних подорожей). Кордони більшості держав Європейського Союзу досі залишаються закритими для туристів з країн, які не є членами ЄС і в яких спостерігається велика кількість активних випадків коронавіруса на 100 тисяч населення.
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- 30 червня Рада Європейського союзу ухвалила рішення відкрити зовнішні кордони для громадян деяких країн. У список потрапили 14 країн, серед них немає таких держав, як Україна і США, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 в них не відповідає критеріям.
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