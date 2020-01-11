Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, під час якої лідери обговорили співпрацю у розслідуванні збитого літака МАУ в Ірані.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки “чорних скриньок” збитого літака.

В свою чергу, Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині.

Він повідомив, що Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації).

Крім того, лідери двох країн також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі. Зеленський поінформував президента Франції про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі. Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог.

Сторони також домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна – Франція – Німеччина найближчим часом.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.