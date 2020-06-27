У Франції повідомили дату, коли почнуть працювати над розшифровкою бортових самописців збитого в Ірані українського літака МАУ.

Про це в Twitter повідомило Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA).

У повідомленні сказано, що робота над розшифровкою розпочнеться 20 липня.

⚠️Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) June 26, 2020

Інформацію про згоду Ірану передати чорні ящики літака МАУ підтвердив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.