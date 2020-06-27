Про це в Twitter повідомило Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA).
У повідомленні сказано, що робота над розшифровкою розпочнеться 20 липня.
⚠️Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT
— BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) June 26, 2020
Інформацію про згоду Ірану передати чорні ящики літака МАУ підтвердив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- В інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо керівництво цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ.