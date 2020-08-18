Про це вона заявила в ефірі телеканалу BFMTV.
“Я дуже сумніваюся, що у вересні почнуть робити щеплення російською вакциною. Олів’є Веран [міністр солідарності та охорони здоров’я Франції] недавно нагадав стандарти, яких необхідно дотримуватися при виробництві вакцини, а також при її тестуванні”, – зазначила Розелин Башло.
Башло у минулому займала посаду міністра охорони здоров’я; за освітою вона фармацевт.
Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування проти коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.
- Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавируса COVID-19.