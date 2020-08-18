Міністр культури Франції Розелін Башло сумнівається, що восени світ почне робити щеплення російською вакциною від COVID-19.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу BFMTV.

“Я дуже сумніваюся, що у вересні почнуть робити щеплення російською вакциною. Олів’є Веран [міністр солідарності та охорони здоров’я Франції] недавно нагадав стандарти, яких необхідно дотримуватися при виробництві вакцини, а також при її тестуванні”, – зазначила Розелин Башло.

Башло у минулому займала посаду міністра охорони здоров’я; за освітою вона фармацевт.

Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.