Про це розповідають #Букви.
Матч пройде в Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс.
Коли: 21:45 за Києвом.
Де дивитися трансляцію: Football.ua, ТРК Україна та “Футбол 1”, платформи MEGOGO, OLL.TV.
Останній раз Україна грала з Францією восени 2020 го в товариському матчі.
Орієнтовні склади команд:
Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Канті – Рабьо, Мбаппе, Погба – Жиру, Грізманн
Україна: Бущан – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Марлос, Малиновський, Зінченко, Зубков – Яремчук
Травмовані:
У сьогоднішньому матчі збірна України не зможе розраховувати на травмованих Бесєдіна, Циганкова (обидва – “Динамо”) і Степаненка (“Шахтар”), а також тих, що заразилися коронавірусом Харатін (“Ференцварош”) і Корнієнко (“Шахтар”).
- Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко приємно здивував під час пресконференції, розпочавши спілкування з журналістами українською мовою.