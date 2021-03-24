Сьогодні, 24 березня, відбудеться матч кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року, в якому збірна Франції зіграє з командою України.

Про це розповідають #Букви.

Матч пройде в Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс.

Коли: 21:45 за Києвом.

Де дивитися трансляцію: Football.ua, ТРК Україна та “Футбол 1”, платформи MEGOGO, OLL.TV.

Останній раз Україна грала з Францією восени 2020 го в товариському матчі.

Орієнтовні склади команд:

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Канті – Рабьо, Мбаппе, Погба – Жиру, Грізманн

Україна: Бущан – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Марлос, Малиновський, Зінченко, Зубков – Яремчук

Травмовані:

У сьогоднішньому матчі збірна України не зможе розраховувати на травмованих Бесєдіна, Циганкова (обидва – “Динамо”) і Степаненка (“Шахтар”), а також тих, що заразилися коронавірусом Харатін (“Ференцварош”) і Корнієнко (“Шахтар”).