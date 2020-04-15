Уряд Франції в умовах боротьби з наслідками епідемії коронавіруса збільшив суму коштів, спрямованих на підтримку економіки, до 110 млрд євро.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Міністр фінансів Франції оголосив в середу, що пакет підтримки економіки буде збільшено до 110 млрд євро (120,6 млрд доларів).

“Ми збираємося почати з 45 мільярдів євро в першому плані економічної підтримки і збільшити до приблизно 110 мільярдів євро”, – сказав Бруно Ле Мер.

Він додав, що пакет включає підтримку великих компаній на суму 20 мільярдів євро.

Зазначимо, Франція — 4-а найбільш постраждала від коронавируса країна світу. Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в країні наблизилося до 138 тисячам, 14,9 тисяч пацієнтів з коронавирусной інфекцією загинули.