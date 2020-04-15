Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Міністр фінансів Франції оголосив в середу, що пакет підтримки економіки буде збільшено до 110 млрд євро (120,6 млрд доларів).
“Ми збираємося почати з 45 мільярдів євро в першому плані економічної підтримки і збільшити до приблизно 110 мільярдів євро”, – сказав Бруно Ле Мер.
Він додав, що пакет включає підтримку великих компаній на суму 20 мільярдів євро.
Зазначимо, Франція — 4-а найбільш постраждала від коронавируса країна світу. Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в країні наблизилося до 138 тисячам, 14,9 тисяч пацієнтів з коронавирусной інфекцією загинули.
- Як повідомлялося раніше, 15 березня у Франції, слідом за Італією та Іспанією, оголосили про посилення надзвичайних обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу.
- В кінці березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок військової операції під назвою “Стійкість” (Résilience) для підтримки боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.