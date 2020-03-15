У Франції, слідом за Італією та Іспанією, оголосили про посилення надзвичайних обмежень для боротьби з епідемією коронавіруса.

Про це повідомляється на сайті медіакомпанії BBC.

Відомо, що по всій країні закриваються кафе, ресторани й більшість магазинів.

Відзначимо, що у Франції зареєстрована 91 смерть в результаті коронавіруса.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Європа зараз є епіцентром пандемії.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни вдаватися до агресивних заходів, мобілізації спільноти та соціальному дистанціюванню для порятунку життів.