Про це повідомляється на сайті медіакомпанії BBC.

Відомо, що по всій країні закриваються кафе, ресторани й більшість магазинів.

Відзначимо, що у Франції зареєстрована 91 смерть в результаті коронавіруса.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Європа зараз є епіцентром пандемії.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни вдаватися до агресивних заходів, мобілізації спільноти та соціальному дистанціюванню для порятунку життів.

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