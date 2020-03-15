Про це повідомляється на сайті медіакомпанії BBC.
Відомо, що по всій країні закриваються кафе, ресторани й більшість магазинів.
Відзначимо, що у Франції зареєстрована 91 смерть в результаті коронавіруса.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Європа зараз є епіцентром пандемії.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни вдаватися до агресивних заходів, мобілізації спільноти та соціальному дистанціюванню для порятунку життів.
- Нанадаємо, Іспанія закрила 47 мільйонів громадян на карантин.
- У Нью Йорку повідомили про перші смертельні випадки через захорювання на коронавирус.
- Українська влада закликає туроператорів не відправляти українців за кордон під час карантину.