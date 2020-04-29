Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Повідомляється, що французький уряд посилить обмеження на іноземні інвестиції з-за меж Європи.
Зокрема, цими заходами планується обмежити іноземний контроль над стратегічними секторами та технологіями. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що обсяг акції компанії, якими зможе володіти інвестор з-за меж ЄС буде знижений до 10% до кінця року.
Зараз неєвропейські інвестиції у французькі компанії не потребують схвалення уряду, якщо їх частка в портфелі компанії не перевищує 25%.
- У Міністерстві економіки ФРН заявили, що Німеччина готує зміни до правил зовнішньої торгівлі, які поширюватимуться на компанії у сфері охорони здоров’я.