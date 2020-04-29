Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що французький уряд посилить обмеження на іноземні інвестиції з-за меж Європи.

Зокрема, цими заходами планується обмежити іноземний контроль над стратегічними секторами та технологіями. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що обсяг акції компанії, якими зможе володіти інвестор з-за меж ЄС буде знижений до 10% до кінця року.

Зараз неєвропейські інвестиції у французькі компанії не потребують схвалення уряду, якщо їх частка в портфелі компанії не перевищує 25%.