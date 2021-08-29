Французький уряд видав сотні спеціальних пропусків афганським громадянам, яких вже перевірило посольство. Їх планують евакуювати навіть після закінчення строку евакуації (31 серпня).

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Макрон пояснив, що Франція видала сотні пропусків афганцям, які поки не змогли вилетіти з Кабула.

“Сотні людей, які залишились там та були ідентифіковані дипломатичними службами, отримали тимчасові перепустки, які дозволяють їм прибути до Франції в найближчі місяці”, – заявив Макрон.

Таке розпорядження президента означає, що навіть після закінчення евакуації, французькі служби будуть допомагати афганцям, яким загрожують таліби.

Макрон повідомив, що Франція вже веде переговори з талібами щодо проведення гуманітарних операцій в Афганістані. Йдеться про евакуацію афганських мирних жителів.

За інформацією французького президента, з 17 серпня було евакуйовано 2 тисячі 824 особи. З них – 2,6 тис. афганських громадян.

Як відомо, Франція офіційно закінчила евакуацію громадян з Афганістану. Переговори щодо продовження евакуації тривають.