Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.
Макрон пояснив, що Франція видала сотні пропусків афганцям, які поки не змогли вилетіти з Кабула.
“Сотні людей, які залишились там та були ідентифіковані дипломатичними службами, отримали тимчасові перепустки, які дозволяють їм прибути до Франції в найближчі місяці”, – заявив Макрон.
Таке розпорядження президента означає, що навіть після закінчення евакуації, французькі служби будуть допомагати афганцям, яким загрожують таліби.
Макрон повідомив, що Франція вже веде переговори з талібами щодо проведення гуманітарних операцій в Афганістані. Йдеться про евакуацію афганських мирних жителів.
За інформацією французького президента, з 17 серпня було евакуйовано 2 тисячі 824 особи. З них – 2,6 тис. афганських громадян.
Як відомо, Франція офіційно закінчила евакуацію громадян з Афганістану. Переговори щодо продовження евакуації тривають.
- 26-річна Соман Нурі, евакуйована біженка з Афганістану, народила дочку на борту літака, який прямував з Дубаю до Бірмінгема (Велика Британія).