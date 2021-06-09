Про це повідомляє пресслужба французького уряду.

Французька влада розділила країни на три зони – “червону”, “помаранчеву” і “зелену” – у залежності від епідеміологічної ситуації.

Україна потрапила до помаранчевої зони: дозволяється в’їзд всім вакцинованим громадянам. Людина, яка приїжджає, повинна пройти повну вакцинацію однією з вакцин, затверджених регулятором Євросоюзу (ЕМА) – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Також туристи з країни “помаранчевої” зони при посадці на літак повинні представити негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

Уточнюється, що вакциновані мандрівники з країн “помаранчевої” зони зможуть потрапити до Франції тільки з поважної причини. Повний список таких причин опублікував міністр туризму Франції Жан-Батист Лемуан у Twitter.

#Voyages | Retrouvez la liste des motifs impérieux pour voyager depuis et vers les pays classés 🟠 et 🔴. Naturellement, nos compatriotes 🇫🇷 établis hors de France peuvent toujours revenir sur le territoire national avec leur famille. #9juin #frontières pic.twitter.com/URShK6tgYT — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 4, 2021

До “червоної” зони віднесли країни з важкою ситуацією з COVID-19 – наприклад, ПАР, Бразилію, Туреччину та Індію. Жителі цих країн зможуть в’їхати до Франції тільки за наявності вкрай важливої причини, навіть якщо вони повністю вакциновані.

При цьому до “зеленої” зону увійшли країни Євросоюзу і Європейського економічного простору, а також Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Ізраїль.

Вакциновані жителі цих країн зможуть в’їхати на територію Франції без COVID-тесту. Невакцинована людина повинна буде показати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.