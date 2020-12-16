Національне агентство лікарських засобів та продукції в сфері охорони здоров'я Франції (ANSM) рекомендує не застосовувати експрес-тест на коронавірус VivaDiag Rapid Test, який використовують в Україні.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

“Нам повідомили про отримання хибнопозитивних результатів експрес-тесту VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (компанія VivaChek) в декількох аптеках Франції. Дослідження, проведені ANSM, підтверджують, що продуктивність і безпека використання цього пристрою не гарантуються”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим регулятор закликав всі аптеки припинити використання і продаж експрес-тесту VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 Ag.

Варто зазначити, що такі експрес-тести використовуються і в Україні. Зокрема, вони продаються в аптеках і закуповувалися для лікарень. Наприклад, згідно з даними системи Prozorro, VivaDiag Rapid Test закуповували Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області, Міжгірський Центр первинної медико-санітарної допомоги Міжгірської районної ради Закарпатської області та інші.