Про це повідомила пресслужба регулятора.
“Нам повідомили про отримання хибнопозитивних результатів експрес-тесту VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (компанія VivaChek) в декількох аптеках Франції. Дослідження, проведені ANSM, підтверджують, що продуктивність і безпека використання цього пристрою не гарантуються”, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим регулятор закликав всі аптеки припинити використання і продаж експрес-тесту VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 Ag.
Варто зазначити, що такі експрес-тести використовуються і в Україні. Зокрема, вони продаються в аптеках і закуповувалися для лікарень. Наприклад, згідно з даними системи Prozorro, VivaDiag Rapid Test закуповували Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області, Міжгірський Центр первинної медико-санітарної допомоги Міжгірської районної ради Закарпатської області та інші.
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання першого тесту на коронавірус в домашніх умовах, який можна купити без рецепта.