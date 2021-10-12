Франція з 1 січня 2022 року заборонить пластикове пакування майже для всіх фруктів та овочів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

На виконання закону від лютого 2020 року уряд опублікував список з приблизно 30 фруктів і овочів, які будуть продаватися без пластикового пакування з 1 січня. У список входять цибуля-порей, баклажани й круглі помідори, а також яблука, банани й апельсини.

“Ми використовуємо неймовірну кількість одноразового пластику в нашому повсякденному житті. Цей закон спрямований на скорочення використання одноразового пластику і стимулювання його заміни іншими матеріалами”, – наголосило міністерство навколишнього середовища.

За оцінками експертів, 37% фруктів і овочів продаються в пакуванні, і очікується, що цей захід допоможе запобігти більш ніж одному мільярду непотрібних пластикових пакувань в рік.

Заборона на пакування є частиною багаторічної державної програми щодо поетапної відмови від пластику. З 2021 року, Франція заборонила пластикові соломинки, чашки та столові прилади, а також коробки з пінопласту на винос.

Нарізані фрукти й обмежену кількість ніжних фруктів і овочів все ще можна продавати в пластиковому пакуванні, але до кінця червня 2026 року це буде поступово припинено.

До кінця червня 2023 року пластикове пакування буде заборонена для помідорів чері, стручкової квасолі й персиків, а до кінця 2024 року – для ендивій, спаржі, грибів, деяких салатів і зелені, а також вишні.

Крім того, до кінця червня 2026 року малину, полуницю й інші ніжні ягоди також потрібно продавати без пластику.