Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Витрати на боротьбу з коронавірусом досягли 5,6% ВВП Франції.
У квітні уряд виділив на ці заходи 110 мільярдів євро. З тих пір сума була переглянута в бік підвищення.
У поєднанні з різними фінансовими гарантіями, які держава надала компаніям і установам ЄС, міністр фінансів Бруно Ле Мер заявив, що уряд збирається виділити в цілому 460 мільярдів євро або 20% ВВП.
- Нагадаємо, Євросоюз підготував надзвичайний фонд в розмірі 2,4 млрд євро (2,7 млрд доларів США) для закупівель вакцин проти нового коронавіруса, коли вони стануть доступні.