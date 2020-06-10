В среду во Франции увеличили средства, предусмотренные на реагирование на эпидемию до 136 миллиардов евро (154,6 миллиарда долларов).

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Витрати на боротьбу з коронавірусом досягли 5,6% ВВП Франції.

У квітні уряд виділив на ці заходи 110 мільярдів євро. З тих пір сума була переглянута в бік підвищення.

У поєднанні з різними фінансовими гарантіями, які держава надала компаніям і установам ЄС, міністр фінансів Бруно Ле Мер заявив, що уряд збирається виділити в цілому 460 мільярдів євро або 20% ВВП.