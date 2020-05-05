У Франції запустять застосунок StopCovid з 2 червня.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Франція сподівається запустити застосунок для відстеження контактів StopCOVID 2 червня.

У міністерстві цифровий політики Франції відзначили, що тестування роботи застосунку почнеться 11 травня, коли в країні почнеться ослаблення обмежень.

Відзначимо, у Франції планують поступово пом’якшувати заходи карантину з 11 травня. На першому етапі планується ослабити обмеження пересування громадян. Також відкриють дитячі сади, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки. Всі ці аспекти прописані в новому законопроекті про продовження режиму НС.