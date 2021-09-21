Австралія відмовилась від французьких субмарин через постійні затягування строків та здорожчання проєкту. Будівництво підводних човнів Barracuda на початку оцінювалося у 40 мільярдів доларів, а згодом у 60 млрд доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами австралійських політиків, Франція не мала б дивуватися тому, що Австралія скасувала контракт на будівництво підводних човнів, оскільки мали місце серйозні побоювання з приводу затримок, перевитрати коштів та й придатності.

Париж відкликав своїх послів із Канберри і Вашингтона, адже французьку владу приголомшило рішення уряду Австралії побудувати атомні підводні човни з США і Великою Британією, а не дотримуватися свого контракту з Францією.

Проте, ще у вересні 2018 року незалежна наглядова раду на чолі з колишнім міністром військово-морських сил США Дональдом Вінтером порадила Австралії розглянути альтернативи французьким підводним човнам і поставила під сумнів, чи відповідає проєкт національним інтересам. Про це йдеться в публічному звіті за 2020 рік.

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Слухання в австралійському парламенті і звіти за проєктом, який спочатку оцінювався в 40 мільярдів доларів, а останнім часом – в 60 мільярдів доларів, ще до початку будівництва, також виявили низку проблем.

Що передувало?

У 2009-му році Австралія запланувала замінити шість підводних човнів Collin, що побудували в кооперації зі шведською фірмою Saab.

26 квітня 2016 року Австралія оголосила про наміри закупити 12 субмарин. Тоді тендер виграла французька корпорація Naval Group. Із нею підписали 45-мільярдний контракт. Корпорація отримала попередню угоду на технічне проєктування 12 електродизельних підводних човнів Shortfin Barracuda Block 1A. За умовами договору виробництво мало початися у 2023-му році на корабельнях Австралії із залученням австралійських інженерів.

Проте в січні 2021 року Австралія заявила про наміри розірвати контракт через постійне здорожчання та бажання Naval Group зациклити виробництво субмарин на собі.