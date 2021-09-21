Про це повідомляє агентство Reuters.
За словами австралійських політиків, Франція не мала б дивуватися тому, що Австралія скасувала контракт на будівництво підводних човнів, оскільки мали місце серйозні побоювання з приводу затримок, перевитрати коштів та й придатності.
Париж відкликав своїх послів із Канберри і Вашингтона, адже французьку владу приголомшило рішення уряду Австралії побудувати атомні підводні човни з США і Великою Британією, а не дотримуватися свого контракту з Францією.
Проте, ще у вересні 2018 року незалежна наглядова раду на чолі з колишнім міністром військово-морських сил США Дональдом Вінтером порадила Австралії розглянути альтернативи французьким підводним човнам і поставила під сумнів, чи відповідає проєкт національним інтересам. Про це йдеться в публічному звіті за 2020 рік.
Слухання в австралійському парламенті і звіти за проєктом, який спочатку оцінювався в 40 мільярдів доларів, а останнім часом – в 60 мільярдів доларів, ще до початку будівництва, також виявили низку проблем.
Що передувало?
У 2009-му році Австралія запланувала замінити шість підводних човнів Collin, що побудували в кооперації зі шведською фірмою Saab.
26 квітня 2016 року Австралія оголосила про наміри закупити 12 субмарин. Тоді тендер виграла французька корпорація Naval Group. Із нею підписали 45-мільярдний контракт. Корпорація отримала попередню угоду на технічне проєктування 12 електродизельних підводних човнів Shortfin Barracuda Block 1A. За умовами договору виробництво мало початися у 2023-му році на корабельнях Австралії із залученням австралійських інженерів.
Проте в січні 2021 року Австралія заявила про наміри розірвати контракт через постійне здорожчання та бажання Naval Group зациклити виробництво субмарин на собі.
- США, Велика Британія та Австралія домовилися про партнерство у сфері оборони та безпеки. Воно передбачає, що Австралія вперше в історії побудує власні підводні човни з ядерними силовими установками. Однак Франції такий крок не сподобався.
- Очільник міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сповістив стосовно відкликання послів зі США та Австралії для консультацій після скандалу з підводними човнами.