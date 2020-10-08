Про це повідомляє видання football.ua.
Зустріч пройшла на стадионі “Стад-де-Франс”, збірна України протистояла “Les Bleus”.
Франція – Україна 7:1
Голи: Камавінга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (авт.), Толіссо, 65, Мбаппе, 82, Грізманн, 87 – Циганков, 53
Це найбільша поразка української національної команди.
Раніше українці пропускали максимум чотири голи:
6 вересня 2020 року. Ліга націй. Іспанія – Україна – 4:0
6 вересня 2011 року. Товариський матч. Чехія – Україна – 4:0
14 червня 2006 року. ЧС-2006. Іспанія – Україна – 4:0
25 березня 1995 року. Кваліфікація Євро-1996. Хорватія – Україна – 4:0
- Український футболіст, голкіпер Олександр Шовковський, який завершив кар’єру у 2016 році, включений у заявку на товариський матч збірних України та Франції.