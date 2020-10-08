Про це повідомляє видання football.ua.

Зустріч пройшла на стадионі “Стад-де-Франс”, збірна України протистояла “Les Bleus”.

Франція – Україна 7:1

Голи: Камавінга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (авт.), Толіссо, 65, Мбаппе, 82, Грізманн, 87 – Циганков, 53

Це найбільша поразка української національної команди.

Павло Кубанов, УАФ

Раніше українці пропускали максимум чотири голи:

6 вересня 2020 року. Ліга націй. Іспанія – Україна – 4:0

6 вересня 2011 року. Товариський матч. Чехія – Україна – 4:0

14 червня 2006 року. ЧС-2006. Іспанія – Україна – 4:0

25 березня 1995 року. Кваліфікація Євро-1996. Хорватія – Україна – 4:0

  • Український футболіст, голкіпер Олександр Шовковський, який завершив кар’єру у 2016 році, включений у заявку на товариський матч збірних України та Франції.