Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ.
Таке обмеження встановлено в зв’язку з режимом надзвичайного стану в країні.
Для того щоб отримати пропуск, необхідно надати свої дані і відправити заявку.
Залежно від причин і цілей поїздки, в МВС Франції дадуть один з трьох дозволів: для в’їзду у Францію з-за кордону, для в’їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території в заморську частину.
🔴🇫🇷 #Covid19 | Des restrictions d’accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
🕛 À compter du 8 avril, 0h00, tout voyageur est tenu d’avoir l’attestation correspondant à sa situation.
➡️ https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/8Bb2ouooTP
— Ministère de l’Intérieur (@Place_Beauvau) April 7, 2020
- Італія, яка є епіцентром спалаху коронавірусу на континенті, почала планувати скасування карантинних обмежень, бо в країні зменшується кількість випадків інфікування і смертність від коронавірусу.
- Раніше міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран висловився проти ослаблення карантинних обмежень в країні.
- Уряд Фінляндії продовжив обмеження при перетині державного кордону через епідемію коронавіруса до 13 травня.
- Данія заявила про поступове ослаблення заходів карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.Австрія стала першою країною в Європі, де зважилися послабити карантинні заходи.