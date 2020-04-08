З середи, 8 квітня, Францію частково відкрито на в'їзд. Потрапити в країну можна, заповнивши спеціальний дозвіл і вказавши причину і мету візиту.

Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ.

Таке обмеження встановлено в зв’язку з режимом надзвичайного стану в країні.

Для того щоб отримати пропуск, необхідно надати свої дані і відправити заявку.

Залежно від причин і цілей поїздки, в МВС Франції дадуть один з трьох дозволів: для в’їзду у Францію з-за кордону, для в’їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території в заморську частину.