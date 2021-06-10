Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Франції Емануелю Макрону, засудили до тюремного ув’язнення. Він отримав 18 місяців із 14-місячним відтермінуванням.

Про це повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, 8 червня президент Франції Еммануель Макрон отримав удар в обличчя під час робочого візиту. Інцидент потрапив на відео.

“Чоловік, який ударив президента Франції Макрона, отримав 18 місяців в’язниці, 14 з яких відтерміновано”, – йдеться в повідомленні.

На суді Дам’єн Тарель визнав свою провину, але сказав, що діяв інстинктивно, щоб висловити невдоволення, повідомляє французький канал BFM-TV.

Чоловік також заявив, що підтримує рух “жовтих жилетів” і дотримується ультраправих поглядів.

Прокуратура просила для чоловіка півтора року ув’язнення, при цьому максимальне покарання за статтею про напад на посадову особу становить три роки. Суд вирішив 14 з 18 місяців, про які просило звинувачення, замінити двома роками умовного вироку.

Протягом цих двох років Тарель буде зобов’язаний відвідувати психологічні консультації і не здійснювати нових злочинів. Йому також заборонили тримати зброю протягом п’яти років, обмежили громадянські права на три роки і назавжди заборонили обиратися на держпосади.