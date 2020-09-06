Французького туриста оштрафували на Сардинії на 1000 євро за спробу вивезти з цього італійського острова кілька кілограмів піску.

Про це повідомляє Le Figaro.

Турист, особа якого не розголошується, в аеропорту Кальярі пройшов перевірку у охоронців, відповідальних за захист узбережжя.

За її результатами в багажі француза в пластиковій пляшці були виявлені два кілограми дрібного піску.

“Така поведінка не тільки шкодить навколишньому середовищу, а й ставить під загрозу підтримання берегової лінії, призначеної для сталого розвитку туризму на Сардинії”, – йдеться в заяві місцевої влади.

Білий сардинський пісок вважається надбанням народу, і його категорично заборонено вивозити з острова. Для порушників передбачені великі штрафи, повідомляє Euronews.

Варто відзначити, що це не перший подібний випадок з вивезенням піску з Сардинії. Так, у серпні 2019 року на Сардинії була затримана французька пара. В їхньому автомобілі виявили 40 кг сардинського піску. Французи стверджували, що хотіли взяти пісок додому як “сувенір”, не підозрюючи, що це незаконно.