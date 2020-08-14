Глава французької федерації рибальства подав скаргу на світовий продовольчий конгломерат Nestle після того, як тисячі риб були знайдені мертвими в річці Ене на північному сході Франції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Річка Ене розташована неподалік від фабрики Nestle.

Повідомляється, що мор риби стався через різке падіння рівня кисню у воді.

Зараз триває дослідження зразків води.

У заяві місцевої адміністрації кажуть, що мертва риба була знайдена недалеко від муніципалітету Шальранж, в 50 км від Реймса.

“Ми подали скаргу на Nestlé France за забруднення навколишнього середовища і порушення статті 432.2 Екологічного кодексу … Все загинуло в районі семи кілометрів у довжину і 30 метрів в ширину”, – сказав Мішель Адам, президент Федерації рибальства Арденни. Збиток становить “кілька тисяч євро”, додав він.

“Ми вже виловили три тонни мертвої риби. Постраждало близько 14 видів, включно з охоронюваними видами, такої як вугри та міноги. Я працюю у федерації вже 40 років і ніколи не бачив забруднення такого масштабу”, – додав він.

Фото: Fédération de pêche des Ardennes

Завод Nestlé у муніципалітеті Шальранж, який виробляє сухе молоко, підтвердив у своїй заяві, що у неділю ввечері сталося “випадкове і мимовільне переливання стічних вод біологічного мулу без присутності хімікатів”.

“Як тільки ми дізналися про це в неділю о 23:00 (21:00 за Гринвічем), ми негайно зупинили виробництво. Це сталося один раз і тривало менш як три години”, – заявив директор заводу Тоні ду Ріо.

“Цей розлив був разовим [і тривав] менш ніж три години в неділю ввечері”, – сказав він, додавши, що діяльність на заводі була зупинена на декілька днів.

З моменту виявлення мертвої риби волонтери-рибалки й пожежники працюють над очищенням річки.