Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Річка Ене розташована неподалік від фабрики Nestle.
Повідомляється, що мор риби стався через різке падіння рівня кисню у воді.
Зараз триває дослідження зразків води.
У заяві місцевої адміністрації кажуть, що мертва риба була знайдена недалеко від муніципалітету Шальранж, в 50 км від Реймса.
“Ми подали скаргу на Nestlé France за забруднення навколишнього середовища і порушення статті 432.2 Екологічного кодексу … Все загинуло в районі семи кілометрів у довжину і 30 метрів в ширину”, – сказав Мішель Адам, президент Федерації рибальства Арденни. Збиток становить “кілька тисяч євро”, додав він.
“Ми вже виловили три тонни мертвої риби. Постраждало близько 14 видів, включно з охоронюваними видами, такої як вугри та міноги. Я працюю у федерації вже 40 років і ніколи не бачив забруднення такого масштабу”, – додав він.
Фото: Fédération de pêche des Ardennes
Завод Nestlé у муніципалітеті Шальранж, який виробляє сухе молоко, підтвердив у своїй заяві, що у неділю ввечері сталося “випадкове і мимовільне переливання стічних вод біологічного мулу без присутності хімікатів”.
“Як тільки ми дізналися про це в неділю о 23:00 (21:00 за Гринвічем), ми негайно зупинили виробництво. Це сталося один раз і тривало менш як три години”, – заявив директор заводу Тоні ду Ріо.
“Цей розлив був разовим [і тривав] менш ніж три години в неділю ввечері”, – сказав він, додавши, що діяльність на заводі була зупинена на декілька днів.
З моменту виявлення мертвої риби волонтери-рибалки й пожежники працюють над очищенням річки.
- Компанія Nestle збирається розширити лінійку продуктів для веганів і вегетаріанців в найближчі роки.