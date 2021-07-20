Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Імплант продали хворому в Італії.

Імплант штучного серця Aeson було розроблено командою на чолі з кардіохірургом доктором Чіро Майелло (Ciro Maiello) в лікарні Azienda Ospedaliera dei Colli в Неаполі. Це одна з передових лікарень у цій галузі.

У грудні 2020 року компанія отримала маркування СЕ для штучного серця. Наявність цього документу дозволяє продажів товару на території Європейської економічної зони.

Крім того, п’ять німецьких лікарень вже пройшли навчання і наразі проводять скринінг пацієнтів для можливої ​​імплантації штучного серця.

Минулого тижня CARMAT анонсувала перший людський імплант штучного серця Aeson у США.

Кількість нових випадків серцевої недостатності в цій країні становить 100 000 на рік, причому від 3000 до 4000 людей потрібна пересадка серця.