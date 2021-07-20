Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
Імплант продали хворому в Італії.
Імплант штучного серця Aeson було розроблено командою на чолі з кардіохірургом доктором Чіро Майелло (Ciro Maiello) в лікарні Azienda Ospedaliera dei Colli в Неаполі. Це одна з передових лікарень у цій галузі.
У грудні 2020 року компанія отримала маркування СЕ для штучного серця. Наявність цього документу дозволяє продажів товару на території Європейської економічної зони.
Крім того, п’ять німецьких лікарень вже пройшли навчання і наразі проводять скринінг пацієнтів для можливої імплантації штучного серця.
Минулого тижня CARMAT анонсувала перший людський імплант штучного серця Aeson у США.
Кількість нових випадків серцевої недостатності в цій країні становить 100 000 на рік, причому від 3000 до 4000 людей потрібна пересадка серця.
- 7 серпня в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Тоді Максим Степанов заявив, що трансплантація для МОЗ є одним із пріоритетів.
- 18 серпня пацієнт, якому пересадили донорські підшлункову залозу і нирку у Львові, помер. Лікарі зазначають, що тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.