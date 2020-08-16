З космодрому Куру у Французькій Гвіанестартовала важка ракета-носій Ariane 5 Європейського космічного агентства і вивела на орбіту три космічні апарати.

Про це повідомляє компанія-оператор запуску Arianespace.

Перший апарат, виведений на навколоземну орбіту, – це MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американської корпорації Northrop Grumman. Він призначений для продовження термінів експлуатації супутників. Його місія – зістикуватися із супутником зв’язку Intelsat 10-02, який вже майже вичерпав свої запаси палива, і дозаправити його.

Другий апарат – супутник Galaxy 30 компанії Intelsat для розширення високочастотного телевізійного покриття території США.

Третій супутник – японський телекомунікаційний апарат BSAT-4b. Його створила компанія Maxar, він буде використовуватися для телевізійного мовлення у форматі надвисокої чіткості 4K і 8K в Японії.