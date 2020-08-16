Про це повідомляє компанія-оператор запуску Arianespace.
Перший апарат, виведений на навколоземну орбіту, – це MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американської корпорації Northrop Grumman. Він призначений для продовження термінів експлуатації супутників. Його місія – зістикуватися із супутником зв’язку Intelsat 10-02, який вже майже вичерпав свої запаси палива, і дозаправити його.
Другий апарат – супутник Galaxy 30 компанії Intelsat для розширення високочастотного телевізійного покриття території США.
Третій супутник – японський телекомунікаційний апарат BSAT-4b. Його створила компанія Maxar, він буде використовуватися для телевізійного мовлення у форматі надвисокої чіткості 4K і 8K в Японії.
- Раніше повідомлялося, що NASA і SpaceX планують не раніше 23 жовтня відправити астронавтів на космічному кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію в рамках програми комерційного екіпажу. Місія NASA SpaceX Crew-1 стане першою з регулярних польотів до космічної станції.