Французька школярка зізналася, що збрехала і сфабрикувала історію про свого вчителя Семюеля Петі, якого обезголовили в 2020 році після її звинувачень на його адресу.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

13-річна учениця, чий батько почав кампанію ненависті проти Семюеля Петі, каже, що вона збрехала, щоб принести задоволення своєму батькові, і її навіть не було в класі, коли вчитель нібито показував карикатуру на пророка Мухаммеда.

Раніше дівчинка, особа якої не розголошується, стверджувала, що Петі попросив учнів-мусульман покинути клас, перш ніж він показав дітям “фотографію оголеного пророка” під час уроку, присвяченого свободі слова.

Наклеп дівчинки став причиною черги драматичних подій: вчителю погрожували. А через 10 днів після заяв учениці 47-річного вчителя обезголовив 18-річний Абдуллах Анзоров, якого поліція застрелила.

У понеділок адвокат школярки Мбекі Табула підтвердив, що в той день дівчинки не було в школі зовсім.

“Вона збрехала, бо відчувала себе в пастці через те, що однокласники попросили її виступити в якості свідка”, – сказав Табула.

Французька щоденна газета Le Parisien повідомила, що дівчинка не хотіла, щоб батько дізнався, що її відсторонили від занять за прогули.

“Вона не наважилася зізнатися своєму батькові в істинних причинах її відсторонення від уроків через погану поведінку”, – повідомляє Le Parisien.

Тоді дівчинка розповіла своєму батькові, що висловила свій гнів на вчителя за те, що він просив мусульманських дітей вийти в коридор. Через це вчитель нібито відсторонив її від занять на два дні. Тоді обурений батько почав кампанію ненависті проти вчителя, розмістивши в Інтернеті відео з докладним описом звинувачень проти вчителя Петі. Він також подав скаргу в поліцію і звернувся до керівництва школи, звинувативши його в пропаганді ісламофобії.

Школярці наразі пред’явлено звинувачення в наклепі, а її батько заарештований за “співучасть в терористичному вбивстві” разом з ісламським проповідником.