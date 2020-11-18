Міжнародному французькому радіо (RFI) довелося вибачатися після помилкової публікації на його сайті некрологів цілого ряду живих знаменитостей.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

У цілому було опубліковано близько 100 некрологів.

Серед людей, передчасно “похованих” RFI, опинилися: королева Великої Британії Єлизавета II, голлівудський актор Клінт Іствуд, французькі актори Ален Делон і Жан-Поль Бельмондо, французька кіноактриса Бріжіт Бардо, італійська актриса Софі Лорен, бразильський футболіст Пеле, польсько-французький режисер Роман Поланскі, французький модельєр П’єр Карден.

Крім того, RFI опублікувало некрологи на кубинського лідера Рауля Кастро, колишнього президента США Джиммі Картера, аятолу Ірану Алі Хаменеї. Всі вони також живі.

Як зазначає британське агентство ВВС, 77-річному французькому бізнесмену Бернару Тапі особливо не щастить: раніше французькі ЗМІ “ховали” його вже двічі.

Некрологи досить швидко зникли з сайту. Згодом RFI принесло вибачення, пояснивши інцидент “технічними проблемами”.

“Ми приносимо свої вибачення всім, кого це стосується, і тим, хто стежить за нами і довіряє нам. Ми робимо все можливе, щоб виправити цю серйозну помилку”, – наголошувалося в повідомленні.

Як пояснили в RFI, збій стався при переведенні веб-сайту на іншу систему управління контентом. Через це були опубліковані близько сотні незатверджених для публікації заміток.

Деякі з них потрапили на сайти партнерів (в Google і Yahoo).

Як зазначає ВВС, ЗМІ часто заздалегідь готують некрологи, щоб відразу ж опублікувати їх після оголошення про смерть тієї чи іншої відомої людини.