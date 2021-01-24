Лікарі Французької національнаой медичної академії закликали пасажирів громадського транспорту уникати розмов один з одним або по телефону, щоб мінімізувати ризик поширення коронірусу COVID-19.

Про це пише Reuters.

“Обов’язкове носіння масок у громадському транспорті, де соціальне дистанціювання неможливе, має супроводжуватися одним дуже простим запобіжним заходом: уникати розмов і телефонних дзвінків”, – йдеться в заяві академії.

Член Академії Патрік Берча сказав в суботу в ефірі BFM TV, що якщо б у вагоні метро було всього три людини, проблем би не було, але оскільки ви перебуваєте всього в двох сантиметрах від наступної людини, мало б сенс не розмовляти один з одним або по телефону.

“Це не зобов’язання, це рекомендація”, – сказав він.

Академія не є офіційним консультативним органом. Він може відповідати на питання уряду, але також давати рекомендації, які іноді йдуть врозріз з офіційною політикою.

Наприклад, нещодавно там розкритикували рекомендацію французького уряду носити на публіці тільки хірургічні маски, а не маски з тканини.

“Пропоноване посилення правил (щодо масок) засноване на принципі обережності, але не має наукових доказів”, – заявили в академії.

Так, лікарі вважають, що тканинні або саморобні маски ефективні проти поширення коронавірусу, якщо їх правильно носити, і що більшість заражень відбувається в ситуаціях, коли люди знімають маски.