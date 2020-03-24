Про це повідомила пресслужба конгломерату.
Так, в найближчі дні Kering надасть французькій службі охорони здоров’я 3 мільйони хірургічних масок, які корпорація буде закуповувати і імпортувати з Китаю.
Водночас, французькі майстерні Kering’s Houses Balenciaga і Yves Saint Laurent готуються до виготовлення масок, дотримуючись при цьому найсуворіших заходів з охорони здоров’я своїх співробітників.
Зазначається, що виробництво буде запущено тоді, коли матеріали і виробничий процес отримають схвалення відповідних державних органів.
Крім того, корпорація зробила пожертвування Інституту Пастера, щоб підтримати дослідження COVID-19 і забезпечити успішну боротьбу з коронавірусом у майбутньому.
- Раніше повідомлялось, що дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, українська дизайнерка Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавірусу COVID-19.