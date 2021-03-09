France Digitale, що позиціює себе як перша стартап-організація в Європі, подає скаргу до Національної комісії з питань інформатики й свобод Франції (CNIL) проти Apple у зв'язку з можливими порушеннями правил Європейського Союзу.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося, в лютому France Digitale, європейська асоціація стартапів, що охоплює понад 2000 підприємців та інвесторів, доєдналася до “Коаліції за справедливість” (Equity Coalition). Вони спрямовують свої зусилля на контроль за діяльністю Apple та боротьбу з можливими зловживаннями компанії.

Тепер, пише агенство Reuters, France Digitale подає скаргу до CNIL, у якій стверджує, що остання iOS 14 не відповідає вимогам ЄС щодо конфіденційності.

France Digitale запевняє, що хоча власників iPhone запитують, чи готові вони дозволити встановленим мобільним додаткам збирати дані, які використовуються потім для спрямування реклами, налаштування за замовчуванням дають змогу Apple здійснювати цільові рекламні кампанії, не запитуючи у користувачів iPhone їхньої згоди.

Згідно з правилами конфіденційності даних ЄС, всі організації мають запитувати відвідувачів в Інтернеті, чи згодні вони на збір деяких своїх даних за допомогою трекерів або інших інструментів.

Ті ж правила також надають право будь-якій людині запитувати інформацію про мету збору таких даних і про те, як вони збираються.

Організація також стверджує, що функція відстеження Apple дає змогу ділитися зібраними даними з афілійованими компаніями, не повідомляючи про це користувачам заздалегідь.

Реакція Apple

Apple відкидає ці звинувачення France Digitale та звинувачує опонента у “невдалій спробі відвернути увагу користувачів від своїх власних дій і ввести в оману регулювальні органи та політиків”.

“Прозорість і контроль для користувача — фундаментальні основи нашої філософії конфіденційності, тому ми зробили прозорість відстеження додатків, що рівною мірою застосовується до всіх розробників, включно з Apple. Конфіденційність вбудована в рекламу, яку ми продаємо на нашій платформі, без відстеження”, — переконує компанія в заяві для TechRunch.