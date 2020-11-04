Covid-19 Україна

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Французький журнал Charlie Hebdo присвятив нову карикатуру терактам у Франції

Французький щотижневий журнал політичної сатири Charlie Hebdo присвятив нову карикатуру терактам у Франції.

Середа, 4 листопада 2020, 16:02

Обкладинка нового номера опублікована в Twitter-акаунті видання.

На карикатурі зображені танцівниці кабаре з відрізаними головами, які вони тримають під пахвою. При цьому, обличчя танцівниць посміхаються.

“Франція завжди залишиться Францією”, – йдеться у підписі на малюнку.

Зазначимо, що 16 жовтня у передмісті Парижа уродженець Москви обезголовив шкільного вчителя нібито за демонстрацію карикатур на пророка Мухаммеда.

  • 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.
  • У Франції після трьох нападів за день — в Ніцці, Авіньйоні та біля генконсульства Саудівської Аравії — оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
  • У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.
Теги: Франція, журнал, Обкладинка журналу, Charlie Hebdo

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