Французький журнал Charlie Hebdo присвятив нову карикатуру терактам у Франції

Обкладинка нового номера опублікована в Twitter-акаунті видання.
На карикатурі зображені танцівниці кабаре з відрізаними головами, які вони тримають під пахвою. При цьому, обличчя танцівниць посміхаються.
“Франція завжди залишиться Францією”, – йдеться у підписі на малюнку.
Зазначимо, що 16 жовтня у передмісті Парижа уродженець Москви обезголовив шкільного вчителя нібито за демонстрацію карикатур на пророка Мухаммеда.
La France sera toujours la France !
Retrouvez :
👉 Présidentielle américaine : nos conseils à l’heureux élu
👉 Reportage : quand la circoncision part en couilles
👉 IVG en Pologne : l’Europe regarde ailleurs…
En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899
— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020
- 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.
- У Франції після трьох нападів за день — в Ніцці, Авіньйоні та біля генконсульства Саудівської Аравії — оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
- У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.