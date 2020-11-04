Французький журнал Charlie Hebdo присвятив нову карикатуру терактам у Франції

Обкладинка нового номера опублікована в Twitter-акаунті видання.

На карикатурі зображені танцівниці кабаре з відрізаними головами, які вони тримають під пахвою. При цьому, обличчя танцівниць посміхаються.

“Франція завжди залишиться Францією”, – йдеться у підписі на малюнку.