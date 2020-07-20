Про це оголосив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.
З 20 липня влади Франції зобов’язали громадян носити маски у всіх громадських місцях закритого типу.
“З понеділка носіння масок стане обов’язковим в закритих приміщеннях. Це стосується торгових точок, установ, які беруть публіку, закритих ринків, банків”, – написав він у Twitter.
Порушникам загрожує штраф у розмірі 135 євро.
До цього обов’язковим було носіння масок тільки в громадському транспорті.
За даними американського Університет Джонса Хопкінса, в країні цілком можлива друга хвиля епідемії. Франція залишається однією з найбільш постраждалих країн від COVID-19.
- Також повідомлялося, що влада Франції прийняла рішення на 10 днів раніше ввести зобов’язання носити захисні маски в публічних закритих приміщеннях. Раніше планувалося ввести таке правило з 1 серпня.