З 20 липня влада Франції зобов'язала громадян носити маски у всіх громадських місцях закритого типу.

Про це оголосив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

З 20 липня влади Франції зобов’язали громадян носити маски у всіх громадських місцях закритого типу.

“З понеділка носіння масок стане обов’язковим в закритих приміщеннях. Це стосується торгових точок, установ, які беруть публіку, закритих ринків, банків”, – написав він у Twitter.

Порушникам загрожує штраф у розмірі 135 євро.

До цього обов’язковим було носіння масок тільки в громадському транспорті.

За даними американського Університет Джонса Хопкінса, в країні цілком можлива друга хвиля епідемії. Франція залишається однією з найбільш постраждалих країн від COVID-19.