Французька газета Le Monde позначила незаконно анексований Крим як частину Російської Федерації на інтерактивній карті поширення COVID-19. Помилку вже виправили.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні на сайті Le Monde в розділі “Коронавірус: візуалізація еволюції епідемії у Франції і в усьому світі” з’явилася інтерактивна карта.

При наведенні курсора на той чи інший регіон, який зображено на мапі, користувач може отримати актуальну інформацію про кількість хворих, видужалих та загиблих пацієнтів з COVID-19 в країні, до якої цей регіон відноситься.

Як повідомляють “Європейська правда” і “Крим.Реаліі”, станом на ранок 26 травня незаконно анексований Крим на цій мапі був позначений як частина Російської Федерації.

До вечора вівторка Le Monde виправила помилку на сайті. Тепер Крим відображається як частина України.

Посол України у Франції Олег Шамшур, коментуючи інцидент, назвав повідомлення в ЗМІ “суперечливими”.

“Деякі українські ЗМІ поширюють суперечливі повідомлення, які радо підхоплюють рупори Кремля. Крим там чітко український. Посольство України у Франції послідовно впроваджує принцип “нульової толерантності” щодо викривленого представлення статусу Криму”, — написав він.

Редакція Le Monde та Міністерство закордонних справ України публічно не коментували подію.