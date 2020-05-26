Про це повідомляють #Букви.

Напередодні на сайті Le Monde в розділі “Коронавірус: візуалізація еволюції епідемії у Франції і в усьому світі” з’явилася інтерактивна карта.

При наведенні курсора на той чи інший регіон, який зображено на мапі, користувач може отримати актуальну інформацію про кількість хворих, видужалих та загиблих пацієнтів з COVID-19 в країні, до якої цей регіон відноситься.

Як повідомляють “Європейська правда” і “Крим.Реаліі”, станом на ранок 26 травня незаконно анексований Крим на цій мапі був позначений як частина Російської Федерації.

Скріншот: Європейська правда

Скріншот: Крим.Реалії

До вечора вівторка Le Monde виправила помилку на сайті. Тепер Крим відображається як частина України.

Посол України у Франції Олег Шамшур, коментуючи інцидент, назвав повідомлення в ЗМІ “суперечливими”.

“Деякі українські ЗМІ поширюють суперечливі повідомлення, які радо підхоплюють рупори Кремля. Крим там чітко український. Посольство України у Франції послідовно впроваджує принцип “нульової толерантності” щодо викривленого представлення статусу Криму”, — написав він.

Редакція Le Monde та Міністерство закордонних справ України публічно не коментували подію.