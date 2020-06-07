Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“3 червня військовослужбовці французької армії за підтримки своїх місцевих партнерів вбили еміра Аль-Каїди в ісламському Магрибі Абдельмалек Друкделя і декількох його найближчих соратників під час операції в північній частині Малі”, – заявив міністр збройних сил Франції Флоренс Парлі.

Шість місяців тому французька армія об’єднала збройні сили під одною командною структурою, для боротьби з бойовиками ІГІЛ, в прикордонних районах Нігера, Малі і Буркіна-Фасо.

Друкдел був одним з ключових бойовиків в Північній Африці.

Він брав участь у захопленні ісламістами бойовиків в північній частині Малі до 2013 року, коли Франція посилила в регіоні свої позиції.