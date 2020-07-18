Розслідування можливих причин пожежі у французькому соборі Святих Петра і Павла свідчить про те, що його могли підпалити.

Про це заявив прокурор Нанта П’єр Сіна, повідомляє місцева радіостанція France Bleu.

До такої версії схиляються через те, що пожежа одночасно почалася відразу ж у трьох осередках.

Один з осередків був біля великого органу. Ще два вогнища було праворуч і ліворуч від витягнутої частини собору, по обидва боки якої встановлено колони.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Сильно постраждали фасад і вітражі собору, тож збиток від пожежі буде суттєвий.

Прокуратура Нанта вже відкрила справу про підпал, а судова поліція зайнялася розслідуванням.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на подію.

“Після Нотр-Дама в самому серці Нанта горить собор Святих Петра і Павла. Підтримаємо наших пожежників, які ризикують заради порятунку цього готичного собору в місті герцогів”, – зазначив Макрон.