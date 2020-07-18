Про це заявив прокурор Нанта П’єр Сіна, повідомляє місцева радіостанція France Bleu.

До такої версії схиляються через те, що пожежа одночасно почалася відразу ж у  трьох осередках.

Один з осередків був біля великого органу. Ще два вогнища було праворуч і ліворуч від витягнутої частини собору, по обидва боки якої встановлено колони.

Сильно постраждали фасад і вітражі собору, тож  збиток від пожежі буде суттєвий.

Прокуратура Нанта вже відкрила справу про підпал, а судова поліція зайнялася розслідуванням.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на подію.

“Після Нотр-Дама в самому серці Нанта горить собор Святих Петра і Павла. Підтримаємо наших пожежників, які ризикують заради порятунку цього готичного собору в місті герцогів”, – зазначив Макрон.

  • Сьогодні вранці, 18 липня, в соборі Святих Петра і Павла в Нанті виникла сильна пожежа.