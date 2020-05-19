Про це повідомляється в матеріалі французької медіакомпанії France24.

У понеділок вищий адміністративний суд Франції ухвалив, що уряд повинен скасувати загальну заборону на проведення зборів в місцях відправлення культу, введений в рамках заходів по боротьбі з коронавірусом.

Зі скаргами звернулися кілька осіб і асоціацій, у відповідь на що суд постановив, що така заборона на свободу віросповідання завдає “шкоди, яка є серйозною і явно незаконною”.

Згідно з рішенням суду уряд повинен зняти заборону протягом наступних восьми днів.