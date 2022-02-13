66-річного Франка-Вальтера Штайнмаєра знову обрали на посаду президента ФРН. Політик має значну підтримку як від німецьких політиків, так і від пересічних громадян.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Ще наприкінці травня 2021 року Штайнмаєр заявив, що має намір знову балотуватись на посаду президента ФРН. Тоді політик зазначив, що хоче супроводжувати Німеччину на її шляху до майбутнього. Як пояснив Штайнмаєр, ФРН перебуває на “переломному етапі” боротьби з пандемією COVID-19, яка принесла його державі “страждання та горе”, тому він хоче “допомогти країні загоїти ці рани”.

Франк-Вальтер Штайнмаєр не став чекати, коли його кандидатуру висунуть на другий термін, як це роблять зазвичай. Він вирішив ризикнути та зумів виграти, отримавши підтримку від трьох партій правлячої коаліції – “Соціал-демократичної партії Німеччини” (СДПН), “Вільної демократичної партії” (ВДП) та “Союз-90/Зелені”. Більш того, підтримку Штайнмаєру висловили опозиційні консерватори з “Християнсько-демократичного союзу”(ХДС) та “Християнсько-соціального союзу” (ХСС).

За час свого першого президентства Штайнмаєр неодноразово засвідчував, що готовий бути інтегратором та посередником. Він завжди підтримує діалог та вміє знаходити потрібний тон у часи кризи.

До прикладу, у часи пандемії коронавірусу Штайнмаєр вирішив дотримуватись нейтральної позиції у питанні вакцинації, зазначивши, що не буде “за” чи “проти” обов’язкового щеплення проти COVID-19.

Вперше Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраним федеральним президентом Німеччини у лютому 2017 року. Тоді він переміг у першому турі. Перше серйозне випробування випало йому вже через декілька місяців, коли лідери політичних партій ніяк не могли домовитись про нову коаліцію.

Тоді президент ФРН закликав політичні партії з розумом поставитись до результатів виборів та сформувати працездатний уряд. Це принесло успіх і вже у березні 2018 року сформувався четвертий кабінет під керівництвом тоді ще канцлерки Ангели Меркель. В історії ФРН посередництво Штайнмаєра стало безпрецедентним, адже згідно з законом президент Німеччини відповідає тільки за представницькі функції всередині країни та за її межами.

Доволі широка підтримка є у Штайнмаєра і серед громадян Німеччини. У січні 2022 року 86% німців заявили, що президент “зазвичай добре” виконує свої обов’язки. А 81% зазначили, що Штайнмаєр повинен залишитись на посаді президента ФРН.