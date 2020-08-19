Зважаючи на турбулентні поточні часи, Топ ЛІДЕРИ провідних українських та міжнародних компаній підтримають бізнес в Україні та поділяться досвідом і рекомендаціями щодо визначальної ролі КОРПОРАТИВНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА КУЛЬТУРИ у досягненні стратегії та результатів у будь-які часи.

Взяти участь у конференції можуть власники бізнесу та ТОП менеджмент компаній. Участь можлива:

1) ONSITE = аудиторно, згідно всіх вимог МОЗ, Готель Ramada Encore Kiev: м. Київ, Столичне Шосе, 103

2) 2) ONLINE – часткова участь (1 секція) та повна участь (4 секції). Online трансляція відбуватиметься паралельно з onsite події.

У разі державних обмежень – подія буде проведена тільки онлайн. Початок з welcome coffee о 8:45, завершення о 18:00. Опісля учасників запросять на вечірнє спілкування з напоями та смаколиками. Прибуток від проведення конференції буде спрямовано на благодійність.

Тему “КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ ТА КУЛЬТУРА” презентуватимуть провідні бізнес лідери в Україні з таких компаній як COCA-COLA, KIMBERLY-CLARK, BRITISH AMERICAN TOBACCO, WINNER GROUP UKRAINE, MICHELIN UKRAINE, JACOBS DOUWE EGBERTS, PHILIPS, DICEUS, DURACELL, MASSEEDS. Глобальне бачення запропонують Президенти Американської та Британської торговельних палат в Україні. FranklinCovey Ukraine запропонує концепцію глобальної методології ліцензованих рішень у посилені корпоративної культури.

В рамках конференції “КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ ТА КУЛЬТУРА” проводитиметься всеукраїнське опитування для визначення найсильніших компаній в Україні, які є лідерами у розвитку та посиленні корпоративних цінностей, культури, талантів і досягають найкращих результатів!

Інформаційні Партнери події:

1. Американська торговельна палата в Україні;

2. Британсько-Українська торговельна палата в Україні;

3. Шведська Бізнес Асоціація в Україні;

4. Спілка Українських Підприємців в Україні;

5. IT Асоціація України;

6. GRC Ukraine;

7. BUKVU.COM / Киевские Хроники.

Можна знайти деталі та зареєструватися за посиланням: https://corporateculture.com.ua/

У разі уточнень, будь ласка, звертайтесь за телефоном +38 098 766 74 70 або [email protected]