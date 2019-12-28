Види страхових франшиз:
• умовна – збитки відшкодовуються тільки, якщо витрати перевищили розмір франшизи;
• безумовна – розмір франшизи віднімається при кожному страховому випадку;
• динамічна – відсоток виплат за страховими випадками поступово знижується.
Якщо мова йде про невеликі виплати, то вигідніша процентна франшиза. Фіксована ж сума прописується для великих виплат.
Франшиза на прикладі страхових продуктів автоцивілки й туристичного страхування
Якщо говорити про медичні поліси, то найвигідніший варіант – нульова франшиза. Безумовно, доведеться переплатити, але лікарські послуги фахівців теж не дешеві. Розмір страхової пільги залежить від випадку. Уважно ознайомтеся з усіма нюансами в договорі, особливо, якщо плануєте оформити туристичну страховку.
Розглянемо наочний приклад. Вартість оформлення страховки – 350 грн. Немає сенсу економити, знижуючи ціну до 200 грн зі страховою пільгою 100$. Ви витратите більше грошей на консультацію у закордонній клініці. Перед оформленням туристичної страховки, порівняйте ризики: дешеві поліси з франшизою – це документи, необхідні для перетину кордону іншої країни, тобто просто фікція. При настанні страхового випадку, наприклад, звернення до зарубіжної лікарні, за послуги лікарів доведеться платити зі своєї кишені, й страховик не відшкодує ваші витрати.
Аварії – поширене явище на українських дорогах. ДТП – це великі витрати. Тому власники автомобілів вважають за краще користуватися послугами страхових компаній, які в разі аварії повністю компенсують збитки. Без нульової франшизи поліс коштує десь на 10% дешевше. Економія в цьому випадку не раціональна. Краще переплатити за поліс з нульовою франшизою, знявши з себе фінансову відповідальність у разі ДТП.