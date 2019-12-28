Франшиза з французької – пільга. У страховій сфері термін франшизи використовується для позначення частини витрат, яка виплачується не страховиком. При оформленні страхового договору, враховуйте розмір франшизи. Чим більший розмір франшизи, тим вище ризик, що збиток доведеться покривати зі своєї кишені.

Види страхових франшиз:

• умовна – збитки відшкодовуються тільки, якщо витрати перевищили розмір франшизи;

• безумовна – розмір франшизи віднімається при кожному страховому випадку;

• динамічна – відсоток виплат за страховими випадками поступово знижується.

Якщо мова йде про невеликі виплати, то вигідніша процентна франшиза. Фіксована ж сума прописується для великих виплат.

Франшиза на прикладі страхових продуктів автоцивілки й туристичного страхування

Якщо говорити про медичні поліси, то найвигідніший варіант – нульова франшиза. Безумовно, доведеться переплатити, але лікарські послуги фахівців теж не дешеві. Розмір страхової пільги залежить від випадку. Уважно ознайомтеся з усіма нюансами в договорі, особливо, якщо плануєте оформити туристичну страховку.

Розглянемо наочний приклад. Вартість оформлення страховки – 350 грн. Немає сенсу економити, знижуючи ціну до 200 грн зі страховою пільгою 100$. Ви витратите більше грошей на консультацію у закордонній клініці. Перед оформленням туристичної страховки, порівняйте ризики: дешеві поліси з франшизою – це документи, необхідні для перетину кордону іншої країни, тобто просто фікція. При настанні страхового випадку, наприклад, звернення до зарубіжної лікарні, за послуги лікарів доведеться платити зі своєї кишені, й страховик не відшкодує ваші витрати.

Аварії – поширене явище на українських дорогах. ДТП – це великі витрати. Тому власники автомобілів вважають за краще користуватися послугами страхових компаній, які в разі аварії повністю компенсують збитки. Без нульової франшизи поліс коштує десь на 10% дешевше. Економія в цьому випадку не раціональна. Краще переплатити за поліс з нульовою франшизою, знявши з себе фінансову відповідальність у разі ДТП.