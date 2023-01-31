Франція планує передати Україні ще 12 гаубиць Caesar. Для навчання українських захисників країна виділить інструкторів.

Про це повідомило France24.

Надання самохідних артилерійських установок (САУ) підтвердив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Глава відомства оголосив про це рішення після зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим у Парижі.

Також Франція відправить 150 військовослужбовців до Польщі. Вони будуть навчати до 600 українських військових на місяць.

“Ми будемо готувати вояків, які будуть застосовувати системи ППО. Це все буде обговорюватися”, – заявив Лекорню.

Він зазначив, що країна вже передала Україні 18 таких гармат. Нині одна з них наразі не працює, тому, за словами глави міноборони, необхідно провести технічне обслуговування гармат, котрі залишились у використанні.